16:41
2 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 6°C
  • четверг
    13°C 8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В сети показали неудачное испытание дрона "Почты России": видео

265 Читати новину українською
Неудачное испытание дрона
Неудачное испытание дрона "Почты России" / Фото из открытых источников

В Республике Бурятии прошли неудачные испытания первого беспилотника "Почты России". Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое расположено на расстоянии 15 километров от города.

Об этом сообщают "Сибирь. Реалии".

Читайте также: В Британии испытали "беспилотный" поезд

Посылка весила 2 килограмма. Дрон набрал высоту и на большой скорости врезался в ближайший дом. Никто из присутствующих, которые наблюдали за испытаниями, не пострадал. Дрон разбился настолько сильно, что не подлежит восстановлению. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.



Дрон может летать на расстояние до 60 километров со средней скоростью 79 километров в час.

Церемонию запуска открыли глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Пидгузов. Алексей Цыденов предполагает, что одна из возможных причин неудачи – скопление Wi-Fi-точек в ближайших домах, которые создавали препятствия для дрона. Организаторы изменили место запуска по просьбе телеканалов.

По данным пресс-секретаря "Почты России" Екатерины Крудовой, при запуске дрона возникло "нештатное отключение электронного оборудования".

Тестовый запуск должен был стать началом многократных поставок с помощью беспилотников.

К слову, вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту действующего вулкана. Провести нужные измерения во время извержения вулкана Стромболи в Италии удалось с помощью исследовательских дронов, оснащенных чувствительными температурными датчиками.

Теги: Техно Новости России робототехника Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук