В сети показали неудачное испытание дрона "Почты России": видео

В Республике Бурятии прошли неудачные испытания первого беспилотника "Почты России". Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое расположено на расстоянии 15 километров от города.

Об этом сообщают "Сибирь. Реалии".

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Посылка весила 2 килограмма. Дрон набрал высоту и на большой скорости врезался в ближайший дом. Никто из присутствующих, которые наблюдали за испытаниями, не пострадал. Дрон разбился настолько сильно, что не подлежит восстановлению. Его стоимость оценивается в 1,2 миллиона рублей.





Дрон может летать на расстояние до 60 километров со средней скоростью 79 километров в час.

Церемонию запуска открыли глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай Пидгузов. Алексей Цыденов предполагает, что одна из возможных причин неудачи – скопление Wi-Fi-точек в ближайших домах, которые создавали препятствия для дрона. Организаторы изменили место запуска по просьбе телеканалов.

По данным пресс-секретаря "Почты России" Екатерины Крудовой, при запуске дрона возникло "нештатное отключение электронного оборудования".

Тестовый запуск должен был стать началом многократных поставок с помощью беспилотников.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 квітня 2018 р.

К слову, вулканологи впервые построили трехмерную тепловую карту действующего вулкана. Провести нужные измерения во время извержения вулкана Стромболи в Италии удалось с помощью исследовательских дронов, оснащенных чувствительными температурными датчиками.