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В сети показали "ноу-хау" для уборки снега в Киеве

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"Ноу-хау" для уборки снега в Киеве / Screenshot

В сети опубликовали видео, на котором работник коммунальных служб убирает снег по-новому.

Видео появилось на странице "Киев автомобильный" в Facebook.

На нем видно, как работник коммунальных служб столицы разбрасывает грязный снег по проезжей части одной из улиц.

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Сначала водитель собирает снег в ковш с обочины, после чего он выбрасывает это на проезжую часть.

Пользователи сети возмущены таким поступком. Некоторые предположили, что так человек облегчает работу для снегоуборочной машины. Однако ему ответили, что та так ничего и не убрала.

К слову, британское водохранилище Божьей Матери, расположенного недалеко от города Шеффилд в Южном Йоркшире, превратилось в ледяной сказочный водоем.

Теги: Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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