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В сети показали новый рендер Google Pixel 3

72 Читати новину українською
Концепт Google Pixel 3
Концепт Google Pixel 3 / bgr

В сети появились новые фото третьего поколения смартфонов Pixel от Google. По словам автора фото, новый гаджет поискового гиганта получит минимальные рамки, фронтальные стереодинамики и вырез в экране.

Новый рендер на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником @curciopau09, передает 4pda.

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Стоит отметить, что неизвестный источник и спорное качество рендера вызывают сомнения, что именно так будет выглядеть будущий Pixel 3. Впрочем, этот вариант также нельзя исключать, так как безрамочный дисплей с вырезом сверху является одним из главных трендов 2018 года.

Также есть вероятность, что Pixel 3 получит тонкие рамки со всех сторон вокруг экрана без какого-либо выреза. Изображение такого устройства ранее обнаружили в тестовой версии Android P. В прошлом именно в бета версии Android N нашли намеки на дизайн оригинального Google Pixel.

Google Pixel 3
Рендер Google Pixel 3 на основе изображений в Android P

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Ранее в коде AOSP уже обнаружили упоминания Pixel 3. Презентация новых смартфонов традиционно ожидается в октябре.

Теги: Техно Android Google Смартфоны
Источник: 24 Канал
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