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В сети показали совместную монограмму принца Гарри и Меган Маркл

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / GettyImages

Королевская чета принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл обнародовали собственную совместную монограмму.

В эфире австралийской программы Today Show ее ведущая распечатала письмо благодарности, полученное от герцога и герцогини Сассекских, за подарок (это был коврик для пикника с изображением австралийского пейзажа), который она отправила им на свадьбу. В верхней части листа была изображена фамильная эмблема принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об этом сообщает издание ELLE.

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Монограмма представляет собой соединенные воедино первые буквы имен влюбленных – латинские H и M. Сверху их украшает корона с двумя крестами, четырьмя геральдическими лилиями и двумя листьями клубники.

Интересно, что пользователи сетей считают, что синий цвет монограммы выбран неслучайно. Именно этот цвет был любимым у матери принца Гарри принцессы Дианы.

 

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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