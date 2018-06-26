В сети показали Тину Кароль без макияжа
Украинская певица Тина Кароль появлялась перед своими поклонниками в разных амплуа, но без мейк-апа ее увидишь нечасто.
На фан-странице Тины Кароль в Instagram выложили снимки, где звезда позирует без яркого макияжа и грима.
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Скорее всего, на лице артистки присутствует минимальное количество косметики, однако ее едва заметно.
Тина Кароль
Поклонники Тины написали десятки комментариев с восхищением: "Естественность в моде! Вы очаровательная", "Глубина, простота, нежность, красота", "Настоящая! Роскошная и мудрая... Это сейчас редкость".
Источник: 24 Канал
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