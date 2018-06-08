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В сети показали трейлер новой игры от разработчиков S. T. A. L. K. E. R. – Fear the Wolves

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Fear the Wolves: трейлер игры
Fear the Wolves: трейлер игры / Фото из свободных источников

В сети опубликовали трейлер предстоящего шутера Fear the Wolves. Над созданием игры работали бывшие разработчики S. T. A. L. K. E. R., именно поэтому игра привлекла внимание пользователей. Стоит отметить, что тема Fear the Wolves также интересная – "королевская битва" в Чернобыле.

Об этом сообщает wccftech.

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Анонс S. T. A. L. K. E. R. 2 мог отвлечь внимание геймеров от постапокалиптической битвы на выживание, но студия решила поторопиться: специально перед Е3 2018 в сети появилось видео, которое приоткрывает завесу тайны над проектом Fear the Wolves. Однако, насколько хорошо разработчики смогли воплотить в жизнь все свои амбициозные планы и обещания показать новый взгляд на привычный жанр, судить пока рано. Зато можно оценить антураж и общую идею и сравнить картинку с собственными ожиданиями.

Fear the Wolves – "королевская битва" со всеми научно-фантастическими атрибутами Чернобыля: смертельными аномалиями, зараженной средой и опасностями, которые ждут за каждым поворотом.

Команда Vostok Games планирует посетить Е3, так что в ходе выставки наверняка выяснятся новые подробности. Точных дат релиза пока нет, но известно, что игра выйдет в раннем доступе в Steam уже этим летом, а на консолях – в 2019 году.

Трейлер игры Fear the Wolves – смотрите видео

 

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Теги: Новости Украины Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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