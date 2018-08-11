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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В сети посмеялись над соцрекламой с украинскими классиками и предложили более смешные варианты

44 Читати новину українською
В сети потролили соцрекламу от ЛОГА
В сети потролили соцрекламу от ЛОГА / Фото из соцсетей

В сети высмеяли попытки Львовской областной государственной администрации создать социальную рекламу с украинскими классиками. Неуместные подписи, размещенные рядом с портретами писателей, изрядно развеселили людей.

На бессмысленную социальную рекламу обратили внимание в Facebook-сообществе "Рагу.ли".

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Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше,
– написали в группе под фото с львовской соцрекламой.

В сети бурно отреагировали на призыв.

меми
Люди предложили свои варианты социальной рекламы на дорогахмеми

Следует добавить, что они намного метче, чем соцреклама ЛОГАмеми

Народное творчествомеми

Перефразированные Шевченко и Франко

На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.

 

Теги: Новости Львова Курьезные новости Соцсети Мемы
Источник: 24 канал
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