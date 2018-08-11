В сети посмеялись над соцрекламой с украинскими классиками и предложили более смешные варианты
В сети высмеяли попытки Львовской областной государственной администрации создать социальную рекламу с украинскими классиками. Неуместные подписи, размещенные рядом с портретами писателей, изрядно развеселили людей.
На бессмысленную социальную рекламу обратили внимание в Facebook-сообществе "Рагу.ли".
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Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше,
– написали в группе под фото с львовской соцрекламой.
В сети бурно отреагировали на призыв.
Люди предложили свои варианты социальной рекламы на дорогах
Следует добавить, что они намного метче, чем соцреклама ЛОГА
Народное творчество
Перефразированные Шевченко и Франко
На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.