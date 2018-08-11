В сети посмеялись над соцрекламой с украинскими классиками и предложили более смешные варианты

В сети высмеяли попытки Львовской областной государственной администрации создать социальную рекламу с украинскими классиками. Неуместные подписи, размещенные рядом с портретами писателей, изрядно развеселили людей.

На бессмысленную социальную рекламу обратили внимание в Facebook-сообществе "Рагу.ли".

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Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах". Предлагайте дальше,

– написали в группе под фото с львовской соцрекламой.

В сети бурно отреагировали на призыв.



Люди предложили свои варианты социальной рекламы на дорогах

Следует добавить, что они намного метче, чем соцреклама ЛОГА

Народное творчество

Перефразированные Шевченко и Франко

На сообщение в соцсетях отреагировала руководитель департамента внутренней и информационной политики ЛОГА Ольга Березюк, которая опубликовала еще один вариант социальной рекламы с Лесей Украинкой, однако признала, что варианты людей гораздо интереснее.