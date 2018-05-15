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В сети распространяется фото, где MELOVIN обнимает Филиппа Киркорова за кулисами Евровидения

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MELOVIN
MELOVIN / Скриншот из видеоклипа "Under the ladder"

Украинский певец MELOVIN, который в этом году представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне, позировал для фотографии вместе с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

Соответствующая фотография появилась на Instagram-странице пользователя "rr_photo".

Пользователь отметил, что он остался восхищен номером украинского исполнителя MELOVIN'а и считает, что ошибочно "похоронил" его вместе с певцом Alekseev, – украинцем, который представлял Беларусь на Евровидении.

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"Как вы помните, я ошибочно "похоронил" его вместе с Alekseev еще после первого полуфинала, будучи обманутым одним особо одаренным человеком – будто MELOVIN не прошел в финал из первого полуфинала, а потом с удивлением для себя понял, что нормальный таки у него номер был во втором полуфинале", – говорится в сообщении.


MELOVIN обнимает Филиппа Киркорова за кулисами Евровидения-2018

Главное внимание пользователей привлекло совместное фото артиста MELOVIN'а и Филиппа Киркорова, которые обнимают друг друга за плечи. Комментаторы также расхвалили MELOVIN'а, подчеркивая, что украинский певец достоин не 17 места в рейтинговой таблице финала Евровидения, а как минимум в первой десятке исполнителей.

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Российский артист был продюсером молдавскої группы "DoReDos", которая выступала в первом полуфинале Евровидения-2018 8 мая. Группа завоевала 10 место в финале конкурса.


Филлип Киркоров и группа "DoReDos"

 

Стоит добавить, что российский певец Киркоров является сторонником путинского режима и фигурантом базы данных центра "Миротворец".

Напомним, что во время официальной церемонии открытия конкурса Евровидение в Лиссабоне MELOVIN игнорировал вопросы российских журналистов. В финале конкурса 12 мая певец набрал 130 баллов и занял 17 место из 26 возможных.

Теги: LifeStyle Украина – Россия Музыка MELOVIN Евровидение-2017 Евровидение
Источник: 24 Канал
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