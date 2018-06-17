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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В сети разгорелся скандал вокруг бойца АТО, который фанатеет от России и ее футболистов

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Ветеран АТО Сергей Голоскоков болеет за российский "Спартак" и любит РФ
Ветеран АТО Сергей Голоскоков болеет за российский "Спартак" и любит РФ / Фото из социальных сетей

Боец, который воевал в составе АТО на стороне Украины и является президентом ассоциации мини-футбола Волыни, Сергей Голоскоков, оказался сторонником России. Кроме того, боец оказался болельщиком российской футбольной сборной и футбольного клуба "Спартак".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация "Союз воинов АТО Волыни".

Так, в сети Голоскоков публикует свои фото, на которых он радостно позирует с российским флагом и символикой "Спартака" в руках.

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"Болеть за страну-агрессора, радоваться ее успехам, публично фотографироваться с триколором и выставлять фото в сеть – очень возмутительный факт", – подчеркнули в общественной организации.

Если Сергей запутался, тогда у него чрезвычайно мало времени, чтобы определиться – или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или Россия – вокзал + чемодан. По данному факту просим заинтересоваться сотрудников СБУ относительно его деятельности и видения себя в Украине,
– добавили в "Союзе воинов АТО Волыни".

 

Теги: Новости Украины Новости Луцка Новости России Война на Донбассе АТО Скандал
Источник: 24 канал
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