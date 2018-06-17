В сети разгорелся скандал вокруг бойца АТО, который фанатеет от России и ее футболистов
Боец, который воевал в составе АТО на стороне Украины и является президентом ассоциации мини-футбола Волыни, Сергей Голоскоков, оказался сторонником России. Кроме того, боец оказался болельщиком российской футбольной сборной и футбольного клуба "Спартак".
Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественная организация "Союз воинов АТО Волыни".
Так, в сети Голоскоков публикует свои фото, на которых он радостно позирует с российским флагом и символикой "Спартака" в руках.
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"Болеть за страну-агрессора, радоваться ее успехам, публично фотографироваться с триколором и выставлять фото в сеть – очень возмутительный факт", – подчеркнули в общественной организации.
Если Сергей запутался, тогда у него чрезвычайно мало времени, чтобы определиться – или Украина, в которой он живет, работает, защищает, или Россия – вокзал + чемодан. По данному факту просим заинтересоваться сотрудников СБУ относительно его деятельности и видения себя в Украине,
– добавили в "Союзе воинов АТО Волыни".
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