В сети сходят с ума от еды, в которой "размещают" собак: забавные фото

В начале 2018 года в сети появился веселый аккаунт "Dogs in Food", где обычные фотографии с едой редактируют и с помощью фоторедактору размещают на них забавных собак. Аккаунт лишь за несколько месяцев привлек внимание более 170 тысяч пользователей.

Фотографиями с изысканной едой в ресторане или вкусными десертами на фоне роскошных пейзажей уже никого не удивишь. Неизвестные создатели аккаунта в Instagram "Dogs in Food" решили добавить изюминки таким фотографиям и стали "дорисовывать" к еде лица разных собак.

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Печенье с мордочками мопсов, конфеты из гранолы с золотистым ретривером, бисквитные пироги с лицами собачек-корги или мороженое с мордочкой померанского шпица? Любая фотография точно вас рассмешит и подарит хорошее настроение.



Собаки "в еде" в Instagram-аккаунте "Dogs in Food"

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