В сети смеются с нелепых товаров с изображением принца Гарри и Меган Маркл: фото

Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала одним из самых ожидаемых событий в мире. По-этому нашлось много желающих заработать на церемонии. Однако иногда маркетологи и бренды не учитывают абсурдность товара.

Как известно, сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце поженятся принц Гарри и Меган Маркл. Сейчас гости уже занимают свои места в часовне Святого Георгия, где в 13 часов (по местному времени) начнется церемония.

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В Великобритании еще за неделю до торжественной церемонии началась свадебная лихорадка. В Лондон прибыли немало туристов, поэтому магазины заполонили сувениры по случаю королевской свадьбы. Самые ярые поклонники семьи монарха еще за несколько дней занимали места возле Виндзорского замка в надежде увидеть молодоженов. На память о торжествах люди покупают товары с изображениями прицна Гарри и Меган Маркл.

На королевской свадьбе стараются заработать все – как маленькие производители, так и знаменитые бренды. Однако в погоне за заработком маркетологи не учитывают нелепость товара с этикетками, на которых красуются принц Гарри и Меган Маркл. В частности, снимки молодоженов украшают множество продукции – от упаковок носков до контрацептивов. Фотограф Люк Стивенсон решил собрать примеры самых абсурдных мерчей.

Найти странные и забавные предметы с изображением королевской пары было несложно. Хотя некоторые сувениры меня очень удивили. Упаковка презервативов – абсолютный мой фаворит. Когда ее открываешь, играет песня "God Save the Queen" группы Sex Pistols и "Star Spangled Banner" Уитни Хьюстон,

– Люк рассказал Стивенсон.

Пользователи сети уже подсмеиваются над подборкой нелепых товаров, отмечая, что часть из них бьет рекорды по абсурдности.

Напомним, что молодожены уже готовятся к выходу из своих покоев. Последнюю ночь перед свадьбой они провели отдельно. Невеста ночевала в гостинице с матерью, которая накануне прибыла в Лондон, а принц Гарри провел вечер в компании брата принца Уильяма. Для 36-летней актрисы Меган Маркл это будет второй брак. Чтобы стать членом королевской семьи она поменяла американское гражданство и вероисповедание.