В сети сообщили о 600 могилах для жертв коронавируса в Одессе: что об этом говорят одесситы

В сети сообщили, что в Одессе решили выкопать могилы для жертв коронавируса COVID-19. В частности, в начале апреля в городе появились 600 готовых мест для будущих захоронений. Сами же одесситы уверяют, что этой информации верить не следует.

Соответствующее сообщение опубликовал телеграм-канал "Одесса INFO| Коронавирус Одесса".

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По данным издания, большое количество могил на Западном кладбище. Якобы там намерены хоронить умерших от коронавируса в случае массовых летальных исходов.

Здесь добавляют, что это было сделано по примеру Днепра.

Также ресурс опубликовал видео с этими 600 могилами.

В Одессе выкопали 600 могил для жертв коронавируса: видео

Тем временем, сами одесситы сомневаются в обнародованной информации и говорят, что просто нагоняют панику. По их словам, на Западном кладбище всегда есть заранее выкопанные могилы и в этом нет ничего необычного, передает паблик "Підслухано Одесса" в Telegram.

Приезжает трактор и сейчас копает участок, чтобы не копать каждый день по одной могиле. Сейчас со всего города и не только хоронят на Западном,

– отметил один из пользователей.



Реакция одесситов на 600 могил якобы для жертв коронавируса

Важно! По состоянию на 22 апреля в Одесской области подтвердили 151 случай COVID-19. Из последних – госпитализировали медработника Одесского военного госпиталя, а медсестра Ширяевской райбольницы находится на самоизоляции. К сожалению, в Одесской области уже два человека умерли от коронавируса.

Что известно о 600 могилах в случае смертей от коронавируса в Днепре

В начале апреля мэр города Борис Филатов сообщил, что здешняя власть готовится к худшему сценарию с распространением коронавируса. Так, на территории городских кладбищ уже подготовили ямы, которые будут предназначаться для умерших от COVID-19. Сперва могил было 400, однако впоследствии их количество увеличили до 600.

Кроме того, для хранения тел закупили тысячу плотных пластиковых мешков. Выдавать тела из моргов должны в закрытых гробах и перед этим дезинфицировать. Также было в планах запретить вскрытие тел умерших, у которых есть подозрение на коронавирус или подтвержденный положительный анализ.

Председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник в эфире 24 канала назвал такое решение городского головы Днепра "глупым пиаром". По его словам, трудно понять такие действия Филатова.

Об этом сразу начали говорить на всех каналах. Видимо, это делается для собственного пиара руководства города. Другой причины не существует,

– считает председатель Днепропетровского областного совета.

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