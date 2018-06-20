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В сети сравнили стиль Мелании Трамп и королевы Летиции: фото

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В сети сравнили стиль Мелании Трамп и королевы Летиции
В сети сравнили стиль Мелании Трамп и королевы Летиции / Getty images

Испанская королева Летиция и очаровательная первая леди США Мелания Трамп завораживают во время каждого выхода на официальных или светских мероприятиях. Однако в сети нашли несколько образов двух известных женщин, которые очень похожи между собой.

19 июня состоялась первая встреча короля Филиппа VI и королевы Летиции с главой Белого дома. Дональд Трамп встретил высокопоставленных гостей со своей женой Меланией. Это был первый приезд представителей королевской семьи в США со дня инаугурации действующего Президента США.

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Во время официального приема как Мелания Трамп, так и ее гостя Летиция выглядели роскошно. Обе женщины одели брендовые платья, которые подчеркнули их стройные фигуры.


Встреча королевской семьи с супругами Трампов

После такого эффектного появления Мелании и Летиции пользователи сети сравнили другие наряды женщин и нашли в их гардеробе подобные платья. Так, в день встречи с первой леди США испанская королева одела розовое платье Michael Kors. Такую же модель платья только голубого цвета засветила Мелания Трамп в 2017 году.

 

Кроме этого, пользователи сети нашли наряд королевы Летиции, который очень напоминал знаменитый образ жены Дональда Трампа во время встречи с первой леди Франции Бриджит Макрон.

 

Не обошла вниманием фан-группа Мелании Трамп и стильных выходов первой леди и королевы в светлых костюмах и черно-белых платьях. Сходство и в самом деле четко прослеживается в "луках" двух известных женщин, однако подражанием или копированием это невозможно назвать. Вероятно, такое сходство образов связано с выбором одного и того же бренда.

 

 

Теги: Новости США LifeStyle Меланья Трамп
Источник: 24 Канал
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