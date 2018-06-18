В сети волну возмущения вызвал российский священник, который стрелял из автомата: видеофакт

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирован факт, как русский православный священник держит в руках оружие, очевидно – автомат, и впоследствии начинает стрелять в небо. Это событие вызвало возмущение у пользователей социальных сетей.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook разместил журналист Александр Тверской.

"Священник РПЦ проводит молебен за мир во всем мире. Ничего необычного", – подписал видео журналист.

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Отметим, на видео видно, что священнослужитель при этом был одет в рясу и искренне улыбался после того, как выпустил автоматную очередь.