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В сети высмеяли фото "придавленного" Путина во время концерта к открытию ЧМ-2018

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Фото "придавленного" Путина высмеяли в соцсетях
Фото "придавленного" Путина высмеяли в соцсетях / Фото из открытых источников

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на фото президента России Владимира Путина, сделанное во время концерта к открытию Чемпионата мира по футболу.

Соответствующее фотографию обнародовал телеканал "Дождь" в своем Twitter.

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Пользователей несколько озадачил довольный вид главы Кремля. В то же время, некоторые пользователи предполагают, что глава государства просто замерз.

Фото, которое наверняка станет мемом. Довольный (или замерзший) Путин на концерте к открытию ЧМ по футболу,
– отметили журналисты.

Кроме того, пользователи поделились своими интересными догадками, что же вызвало такой вид Путина.

"Его бронежилетом придавило", "А я такой маленький", "Снес яйцо?", "Как по мне, так он ни на замерзшего, ни на довольного не похож. Что под себя сходил – похоже. Что радостно замерз – нет", "С таким лицом у меня дети на горшке сидят", – пишут комментаторы под фото.

Напомним, ранее популярный французский сатирический журнал Charlie Hebdo новый выпуск посвятил Чемпионату мира по футболу в России, однако сделал это в своем стиле. Так, на обложке появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, который целится в ворота.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Курьезные новости
Источник: 24 Канал
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