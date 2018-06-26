В сети запустили забавный флешмоб: танец в простынях как у Бейонсе

Неделю назад в YouTube звездные супруги Бейонсе и Jay-Z опубликовали совместный видеоклип на песню "Everything Is Love". Хореографические постановки в клипе, которые снимались во французском Лувре, вдохновили пользователей сети на новый флешбмоб.

Впечатляющий и очень стильный видеоклип супругов уже посмотрело более 41 миллиона пользователей всего за одну неделю. Художественные экспонаты и как всегда невероятные постановки очень понравились фанатам певцов.

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Бейонсе и Jay-Z – "Everything Is Love": смотреть видео онлайн

Следовательно, ярые поклонники творчества Бей и Jay-Z запустили в соцсетях флешмоб под хештегом #ApeshitChallenge, в заметках которых публикуют курьезные ролики. Там они пытаются повторить танец Бейонсе в простынях, но не всем получается так хорошо выполнить движения, как знаменитой поп-диве.