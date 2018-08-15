В сети засветилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo

В базе данных бенчмарка (программа тестирования устройств) Geekbench появилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo. Устройство имеет кодовое название 81JL.

Об этом сообщает gizmochina.com.



Устройство работает на процессоре Snapdragon 850 с 2,96 ГГц, и он рассчитан на Windows-гаджеты.

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Устройство от Lenovo получит 8 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы указана операционная система Microsoft Windows 10 Pro (64-битная версия).



Вероятно это будет ноутбук или устройство "два в одном" с поддержкой сенсорного управления.

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