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В сети засветилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo

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В сети засветилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo
В сети засветилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo / Фото из открытых источников

В базе данных бенчмарка (программа тестирования устройств) Geekbench появилась информация о загадочном портативном компьютере Lenovo. Устройство имеет кодовое название 81JL.

Об этом сообщает gizmochina.com.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 850 с 2,96 ГГц, и он рассчитан на Windows-гаджеты.

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Устройство от Lenovo получит 8 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы указана операционная система Microsoft Windows 10 Pro (64-битная версия).

Вероятно это будет ноутбук или устройство "два в одном" с поддержкой сенсорного управления.

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Теги: Техно Гаджеты Lenovo
Источник: 24 Канал
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