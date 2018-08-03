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В сети засветились названия будущих видеокарт NVIDIA 20 серии

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В сети засветились названия будущих видеокарт NVIDIA 20 серии
В сети засветились названия будущих видеокарт NVIDIA 20 серии / Фото из открытых источников

До презентации видеокарт NVIDIA нового поколения остается меньше трех недель, однако до сих пор доподлинно не известны их названия и графические процессоры, которые в них используют. Однако в официальных сертификационных документах обнаружили названия как новых видеокарт, так и графических процессоров.

Об этом сообщает ЕЭК.

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В базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является регулирующим органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), были обнаружены сертификационные документы компании Manli Technology Group, в которых упоминаются названия новинок, которые готовит компания. В одном из документов упоминается графический процессор GA104, а также его конкретная модель – GA104-400. В другом же документе упомянуты видеокарты GeForce GTX 2080 и GeForce GTX 2070.

Сертифікація нових графічних процесорів NVIDIA
Сертификация новых графических процессоров NVIDIA

Кодовое обозначение графического процессора GA104 указывает на то, что он входит в семейство, название которого начинается с буквы "А". На ум сразу приходит Ampere , что еще в ноябре прошлого года появилась информация, что потребительские видеокарты нового поколения будут построены на графических процессорах Ampere, а вовсе не Volta, которые к тому моменту уже были представлены в профессиональных решениях.

Сертифікація нових відеокарт NVIDIA
Сертификация новых видеокарт NVIDIA

Названия GeForce GTX 2080 и GeForce GTX 2070 подтверждают, что видеокарты нового поколения все же будут относиться к GeForce GTX 20 серии, а вовсе не к 11 серии или любой другой. Во многих утечках новое поколение видеокарт значилось именно как GeForce GTX 11xx, например GeForce GTX 1180.

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Действительно ли видеокарты GeForce и графические процессоры NVIDIA нового поколения будут называться так, как написано выше, мы узнаем уже совсем скоро – 20 августа. Именно в этот день компания NVIDIA должна представить свои новинки. В продажу старшая модель GeForce GTX 2080 поступит уже 30 августа, если слухи не врут.

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Теги: Техно NVIDIA Гаджеты
Источник: 24 Канал
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