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В Сеуле будут проводить ежедневные рейды по общественным туалетам из-за волны "шпионского порно"

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Сеул
Сеул / Фото из открытых источников

В столице Южной Кореи Сеуле начнут проводить ежедневные проверки скрытых камер наблюдения в общественных туалетах в ответ на общественное возмущение после волны "шпионского порно".

Об этом сообщило агентство Yonhap News.

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Ранее в Южной Корее прошел митинг, на котором женщины выступили против инцидентов, связанных с использованием скрытых камер в общественных туалетах в Сеуле. В стране появилась проблема "шпионской порнографии", которая снимается тайно с помощью скрытых камер в общественных туалетах. В подавляющем большинстве случаев, такие преступления совершаются против женщин.

Сейчас правительство Сеула проверяет каждый туалет примерно раз в месяц и нанимает около 50 инспекторов для наблюдения за 20 тысячами туалетов.

Сул, Південна Корея, порно
В настоящее время около 50 инспекторов раз в месяц проверяют 20 тысяч туалетов

По данным агентства 2 сентября власть представила новый план, по которому общественные туалеты в Сеуле будут проверяться ежедневно.

В соответствии с этим предполагается дополнительно привлечь около 8 тысяч работников. Кроме этого, планируется усилить надзор за тысячей общественных туалетов, в которых наиболее часто фиксировались подобные инциденты.

Теги: Порно Секс-скандал Южная Корея
Источник: 24 Канал
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