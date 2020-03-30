В Севастополе привезли мощи и устроили массовые целования во время эпидемии коронавируса
В мире уже подтвердили свыше 720 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Добралась эпидемия и до оккупированного Россией Крымского полуострова. Но оккупанты этого не боятся, поэтому просто во время пандемии решили привезти в храм Севастополя мощи.
Организовал такой "праздник коронавируса" для своих прихожан священник Московского патриархата, пишет крымский паблик RoksolanaToday.
К слову Во время эпидемии коронавируса в аннексированном Крыму организовали массовые ярмарки: фото
Севастополь. Секта Московского патриархата "безтомосная", но вирусная в прямом и переносном смысле!
– пишет блогер.
К слову, это уже не первый похожий случай в оккупированном Крыму. Там уже провели для детей празднование "победобесия", отказались закрывать из-за пандемии ярмарки, а оккупанты даже массово едут на полуостров, чтобы "переждать пандемию".
Одновременно двух крымчан, которые хотели выехать из Крыма из-за распространения коронавируса на материковую часть Украины, задержала ФСБ за якобы "нарушение режима самоизоляции".
Что известно о коронавирусе в Крыму?
По состоянию на 30 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5-в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. Еще у более 2,6 тысячи человек подозревают коронавирус.
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