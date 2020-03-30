10:36
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Севастополе привезли мощи и устроили массовые целования во время эпидемии коронавируса

      - Читати новину українською
      В Севастополе решили "бороться" с коронавирусом массовыми лобзаниями мощей

      В мире уже подтвердили свыше 720 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Добралась эпидемия и до оккупированного Россией Крымского полуострова. Но оккупанты этого не боятся, поэтому просто во время пандемии решили привезти в храм Севастополя мощи.

      Организовал такой "праздник коронавируса" для своих прихожан священник Московского патриархата, пишет крымский паблик RoksolanaToday.

      К слову Во время эпидемии коронавируса в аннексированном Крыму организовали массовые ярмарки: фото

      Севастополь. Секта Московского патриархата "безтомосная", но вирусная в прямом и переносном смысле!
      – пишет блогер.

      К слову, это уже не первый похожий случай в оккупированном Крыму. Там уже провели для детей празднование "победобесия", отказались закрывать из-за пандемии ярмарки, а оккупанты даже массово едут на полуостров, чтобы "переждать пандемию".

      Одновременно двух крымчан, которые хотели выехать из Крыма из-за распространения коронавируса на материковую часть Украины, задержала ФСБ за якобы "нарушение режима самоизоляции".

      Что известно о коронавирусе в Крыму?
      По состоянию на 30 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5-в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. Еще у более 2,6 тысячи человек подозревают коронавирус.

      коронавірус, смертність, цифри
      Последствия коронавируса в цифрах / инфографика 24 канала

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Крыма Новости России
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 03:59 29,5 гривны за доллар и каждый 10-й безработный: Кабмин заметно изменил прогнозы на 2020-й
      Новини України 3018
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиака
      Гороскоп 6442
      сегодня , 05:59 Обсервация прибывших из-за рубежа отныне обязательна, – Криклий
      Новини України 2494
      сегодня , 10:19 С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах
      Традиції 619843
      сегодня , 08:06 Как работать дома и не потерять продуктивность: опыт IT-компаний
      IT-бізнес 5792
      сегодня , 08:40 Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США
      Новини світу 2566
      сегодня , 09:03 Чем протирать смартфон от микробов: важные советы
      Смартфони 16312
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Новини України 50618
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
      Анастасія Лукашевська
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук