В Севастополе привезли мощи и устроили массовые целования во время эпидемии коронавируса

В мире уже подтвердили свыше 720 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Добралась эпидемия и до оккупированного Россией Крымского полуострова. Но оккупанты этого не боятся, поэтому просто во время пандемии решили привезти в храм Севастополя мощи.

Организовал такой "праздник коронавируса" для своих прихожан священник Московского патриархата, пишет крымский паблик RoksolanaToday.

К слову Во время эпидемии коронавируса в аннексированном Крыму организовали массовые ярмарки: фото

Севастополь. Секта Московского патриархата "безтомосная", но вирусная в прямом и переносном смысле!

– пишет блогер.

К слову, это уже не первый похожий случай в оккупированном Крыму. Там уже провели для детей празднование "победобесия", отказались закрывать из-за пандемии ярмарки, а оккупанты даже массово едут на полуостров, чтобы "переждать пандемию".

Одновременно двух крымчан, которые хотели выехать из Крыма из-за распространения коронавируса на материковую часть Украины, задержала ФСБ за якобы "нарушение режима самоизоляции".

Севастополь

Секта РПЦ МП бестомосная,зато вирусная-в прямом и переносном смысле!

"Ещё и мощи стоят на улице хотя ведь явно запретили их целовать"-гардемарин

КТО ЗАПРЕТИЛ?

целуйте-здыхайте-в гавани вы никому не вперлись pic.twitter.com/k8DCGhvTnE — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 29, 2020

Что известно о коронавирусе в Крыму?

По состоянию на 30 марта в оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5-в городе Севастополе, который, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. Еще у более 2,6 тысячи человек подозревают коронавирус.



Последствия коронавируса в цифрах / инфографика 24 канала