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      В Северной Македонии автобус на скорости вылетел в овраг: 14 погибших и более 30 раненых

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      Авария в Северной Македонии
      Авария в Северной Македонии / english.republika.mk

      В Северной Македонии недалеко от Скопье 14 февраля произошла страшная авария с участием автобуса. Транспорт провалился в овраг и перевернулся. Семь человек погибли на месте, еще семеро умерли в больнице. Более 30 человек получили ранения.

      Автобус перевозил около 50 рабочих и студентов. По словам городского головы Арбена Таравари, транспорт направлялся из Скопье в город Гостивар, где жили все пассажиры, которые находились на борту, пишет DW.

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      Среди пострадавших есть беременная женщина. Шесть человек находятся в критическом состоянии.

      В связи с трагедией, премьер-министр страны Зоран Заев объявил два дня национального траура. Кроме того, правительство Северной Македонии собирается на экстренное заседание.

      По каким причинам транспортное средство сошло с дороги – выясняет следствие. 

       

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      Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Македония
      Источник: 24 Канал
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