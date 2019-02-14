В Северной Македонии автобус на скорости вылетел в овраг: 14 погибших и более 30 раненых

В Северной Македонии недалеко от Скопье 14 февраля произошла страшная авария с участием автобуса. Транспорт провалился в овраг и перевернулся. Семь человек погибли на месте, еще семеро умерли в больнице. Более 30 человек получили ранения.

Автобус перевозил около 50 рабочих и студентов. По словам городского головы Арбена Таравари, транспорт направлялся из Скопье в город Гостивар, где жили все пассажиры, которые находились на борту, пишет DW.

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Среди пострадавших есть беременная женщина. Шесть человек находятся в критическом состоянии.

Thirteen killed in bus accident in North Macedoniahttps://t.co/yWvBXhDEj0 pic.twitter.com/YNpS94hKm7 — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) 14 лютого 2019 р.

В связи с трагедией, премьер-министр страны Зоран Заев объявил два дня национального траура. Кроме того, правительство Северной Македонии собирается на экстренное заседание.

По каким причинам транспортное средство сошло с дороги – выясняет следствие.