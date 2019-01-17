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      В "Шахтере" готовятся к смене тренера: названа кандидатура на замену Фонсеке

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      Шахтер ищет нового тренера
      Шахтер ищет нового тренера / Reuters

      Донецкий "Шахтер" начал поиск специалиста, который в будущем может возглавить команду. Все потому, что нынешний наставник "горняков" Паулу Фонсека может возглавить другой клуб.

      Агент ФИФА Доган Эрджан рассказал о заинтересованности "Шахтера" в тренере "Истанбула" Абдулле Авчи.

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      "У Паулу Фонсеки есть предложение из Англии. "Шахтер" думает над приглашением Абдуллы Авчи, который сказал, что пока не думает об уходе из команды. Он сконцентрирован на работе в "Истанбуле". Возможно, это произойдет в конце сезона", – цитирует агента Yeni Akit.

      По его словам, "Шахтер" настаивает на приглашении специалиста, поэтому Авчи сказал, что может встретиться с представителями дончан в конце сезона.

      Отметим, что сейчас "Истанбул" под руководством Авчи лидирует в чемпионате Турции. Контракт действующего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки действует до 2020 года.

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      Теги: Футбол Спорт Шахтер
      Источник: 24 Канал
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