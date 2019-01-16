"В "Шахтере" я был неудачником, а сейчас бью со скоростью более 111 км/ч" – Малиновский

Футболист сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский, козырем которого является мощный удар, рассказал о том, как ему удалось добиться успеха. По словам футболиста, он смог натренировать сильный удар только благодаря добросовестной работе.

Малиновский вспомнил, что в юношеском футболе он не имел хорошего удара.

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"Самое интересное, что до трансфера в "Генк" я никогда не был штатным исполнителем штрафных. Когда играл еще за юношей, даже считался в этом амплуа неудачником. В "Шахтере" у нас не было специальных тренировок по пробиванию штрафных. Просто после окончания основной работы перед уходом в раздевалку отрабатывали по несколько ударов с различных точек", – цитирует Руслана "Команда 1".

Игрок рассказал, что его удар стал сильнее, поскольку он набрал вес.

"На старте этого сезона скорость полета мяча после моего удара была где-то 111 километров в час. Сейчас, думаю, побольше. Я поправился на четыре килограмма, причем все эти килограммы – исключительно мышечная масса, и не только в ногах – везде. Возможно, у меня не самый мощный удар среди игроков чемпионата Бельгии. Но его сила, а также умение направить мяч в нужную точку сегодня может создать проблемы любому вратарю. И я горжусь, что эти мои способности могут принести пользу моей команде", – резюмировал полузащитник сборной Украины.

Малиновский подчеркнул, что все, чего он добился в этом плане, пришло исключительно благодаря серьезной работе. Также Руслан утверждает, что никому не подражает

"Я никогда не пытался копировать выполнения штрафных ударов такими звездами, как Бекхэм, Жуниньо, Михайлович или Роберто Карлос. Да, мне нравится, как пробивает штрафные Криштиану Роналду. Но у нас с ним абсолютно разные стили. После его удара мяч идет мощно, но по прямой, а я стараюсь подкручивать мяч внутренней стороной стопы, словно подчищаю его... Но что бы мы ни говорили о технике, в любом случае главное – это результат, это победа. Когда после твоего удара мяч оказался в сетке ворот противника и твоя команда записала в актив победные очки", – рассказал футболист.

Напомним, ранее 24 канал писал, что украинский полузащитник Руслан Малиновский во время зимнего трансферного окна не будет менять клуб и продолжит выступать за "Генк". На игрока претендовала римская "Рома", однако итальянцы передумали покупать украинца.

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