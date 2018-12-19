В "Шахтере" назвали лучшего игрока в декабре
Опорный полузащитник Тарас Степаненко победил в голосовании болельщиков "Шахтера" за лучшего игрока в декабре.
По его итогам в пользу Тараса Степаненко высказались 3066 человек. Украинец опередил своего партнера Жуниора Мораеса (1529), сообщают в "Шахтере".
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Всего в опросе на социальных платформах клуба приняли участие 4595 болельщиков.
"Горняки" напоминают, что в декабре Степаненко сыграл во всех трех матчах команды и стал автором хорошего гола в ворота "Мариуполя".
Эта номинация позволит Тарасу претендовать на звание лучшего игрока "Шахтера" 2018 года в финальном голосовании, который стартует уже скоро.
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Источник: 24 Канал
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