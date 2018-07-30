В Шапаренко серьезная травма, он будет играть в маске, – врач "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко после перелома носа следующий месяц будет играть и тренироваться в защитной маске.

На официальном сайте "Динамо" о последствиях этой травмы рассказал главный врач первой команды Леонид Миронов.

Целый месяц Николай будет вынужден тренироваться и играть в специальной прозрачной защитной маске. Конечно, подобные травмы нередко случаются в футболе. Игрок "Ворсклы", естественно, не хотел нанести травму. Пытаясь вынести со всей силы мяч, он просто не попал, но при этом он действовал очень опасно и попал Коле в лицо. Это очень серьезная травма, ведь мог быть и осколочный, и вдавленный перелом переносицы, что могло привести к серьезной операции, и тогда бы игрок выбыл из тренировочного процесса на длительный срок, – сказал Миронов.

Добавим, что этот эпизод произошел, когда Николай наносил удар головой по мячу примерно с линии вратарской площадки после навеса Вербичи, а защитник полтавчан Игорь Пердута пошел на высокий мяч ногой, но вместо этого нанес болезненный удар в голову Шапаренко, результатом которого стал перелом носа.



Защитная маска в которой будет играть Николай Шапаренко

Напомним, что из-за травмы Шапаренко уже пропустил матч киевлян против ФК "Львов" (1: 0).

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