В Шарм-эль-Шейх вылетает украинский консул: будет координировать помощь туристам на месте

Украинский консул вылетает в Шарм-эль-Шейх. Он на месте будет координировать помощь украинским туристам, которые оказались в вынужденном карантине в одном из отелей курорта.

Министра иностранных дел Дмитрий Кулеба дал Послу Украины в Египте поручение мобилизовать все ресурсы, чтобы помочь украинским туристам. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

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Немедленные шаги для помощи нашим гражданам в Египте. 16 марта консул вылетает в Шарм-эль-Шейх и будет находиться там на месте для постоянного предоставления помощи украинцам,

– заявил Кулеба.

Кроме того, в Киеве в центральном аппарате МИД создают специальную группу оперативного реагирования. Она будет оказывать всю необходимую помощь посольству Украины в Египте.

Украинцы на карантине в Египте: основное

В двух отелях Шарм-эль-Шейха отдыхали 730 украинцев. В одном из них обнаружили двоих людей с коронавирусом. После этого отели закрыли на карантин.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что среди украинцев, находящихся на карантине в Египте, нет больных коронавирусом.

Все отдыхающие стали заложниками ситуации на 14 дней. После окончания этого срока украинцам сделают экспресс-тесты и проверят на наличие Covid-19. Если результаты будут негативными, они вернутся домой.

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