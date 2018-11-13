В схеме продажи титановой продукции, разорившей Украину на миллионы, нашли российский след

Коррупционная схема "Объединенной горно-химической компании" продажей титановой продукции разорила Украину более чем 300 миллионов гривен. Но это еще не все – Национальное антикоррупционное бюро провело расследование и нашло в схеме российской след.

Об этом рассказала детектив НАБУ Елена в прямом эфире 24 канала.

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По словам детектива НАБУ, руководители ОГХК не только готовились приватизировать предприятие в свою пользу, но и торговали с Россией.

НАБУ исследовало, что предприятие действительно поставляло сырье на оккупированные территории Украины, а также из-за австрийского посредника продавала титановую продукцию российским компаниям, которые производят материалы для армии РФ,

– ответила она.

Детектив НАБУ рассказала, что в ходе расследования стало известно, что руководители готовили эту приватизацию в свою пользу, это было зафиксировано в ходе телефонных разговоров. Как только детективы объявили подозрение фигурантам дела ОГХК (ОАО "Объединенной горно-химической компании"), сразу начали появляться обвинения в том, что НАБУ якобы срывает приватизацию этого предприятия.

Такие обвинения в срыве приватизации – это постоянная украинская традиция. На самом деле ОГХК была создана в виде государственного предприятия, а в 2016 году превратилось в публичное акционерное общество, поэтому процедуру приватизации перенесли и она продолжается,

– заверила детектив НАБУ.

И добавила, что адвокаты также говорили о якобы попытке обанкротить предприятие. Будто бы расследование НАБУ способствовало тому, что предприятие было фактически разрушено. Поэтому сотрудники ОГХК писали письма Президенту Украины, чтобы не допустить этого.