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      В "Шереметьево" погиб моряк который после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов: фото

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      Роман Власов после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов
      Роман Власов после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов / Фото из открытых источников

      В ужасной авиакатастрофе в московском аэропорту "Шереметьево" погиб 24-летний моряк из Крыма Роман Власов. После аннексии полуострова военный примкнул к оккупантам, а злополучным рейсом летел в Мурманск, чтобы продолжить военную службу в рядах Вооруженных сил РФ.

      На борту авиалайнера находился вместе с женой Мариной. Она погибла вместе с мужем. Об этом говорится на странице "Штирлиц – инфо" офицера ВСУ Анатолия Штефана "Штирлица".

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      Роман Власов был выпускником Академии военно-морских сил имени Нахимова в Севастополе.

      Проходил военную службу в Военно-Морских Силах ВСУ на территории АР Крым и не прибыл на континентальную территорию Украины в указанные пункты сбора. Перешел на военную службу к оккупантам. Власов занесен в базу "Миротворца", где указан как предатель Родины.

      Роман Власов проходил военную службу на крейсере "Адмирал Кузнецов" в закрытом российском городе Североморск. Кстати, мэр этого города тоже находился на борту сгоревшего Superjet100. Он выжил, но пока находится в больнице.

      Что известно о российском крейсере "Адмирал Кузнецов"?
      Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" известен тем, что был построен в последние годы существования СССР на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве.

      В октябре 2016 года Россия отправила авианосец к берегам Сирии, однако через несколько месяцев отозвала оттуда.

      "Адмирал Кузнецов" "прославился", когда во время проплыва через Ла-Манш из трубы у него начал валить густой черный дым.

      А в ноябре 2016 года на авианосец не смогли приземлиться сразу 2 истребителя.

      Еще одна авария с судном произошла 31 октября 2018 года. Тогда под Мурманском из-за перебоев в подаче электроэнергии затонул плавучий док, в котором находился на ремонте авианосец.

      Что известно об авиакатастрофе в "Шереметьево"?

      Вечером 5 мая в московском аэропорту "Шереметьево" аварийно сел пассажирский самолет, выполнявший рейс в Мурманск. Во время посадки у лайнера загорелся хвост. На его борту находились 78 пассажиров. Погиб 41 человек. Основной причиной того, что многим людям в хвостовом отсеке не удалось спастись, считают попытки некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

      Известно также, что 9 пострадавших сейчас находятся в трех различных больницах Москвы. Среди них есть украинка. Два человека – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Пока основной версией трагедии является ошибка пилотов.

      Больше подробностей об ужасной авиакатастрофе в "Шереметьево" смотрите в видео:

       

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      Теги: Новости России Авиакатастрофа в Шереметьево Жертвы Украина – Россия Аннексия Крыма
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