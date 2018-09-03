В школе Харькова из-за бомбы отменили школьную линейку: подробности

Во дворе школы №177 в Харькове обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из-за находки праздничную линейку по случаю Дня знаний пришлось отменить. С опасной территории эвакуировали 550 человек, из них – 235 учащихся.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: С вокзалов в Харькове и Изюме эвакуировали 550 человек: полиция искала взрывчатку

Бомбу нашли утром, линейка еще не началась. Детей, родителей, учителей – всех эвакуировали. Сейчас они в школе №23, которая расположена в 50 метрах. В 177 вызваны взрывотехники, и они уже работают,

– рассказали "Кореспондетну" в Харьковском горсовете.

По данным полиции, снаряд времен Второй мировой войны калибра 45 миллиметров был обнаружен на улице Тюринской. Работники взрывотехнического управления харьковской полиции изъяли опасную находку и вывезли ее для дальнейшего уничтожения за пределы города.

Сейчас полицейские устанавливают, при каких обстоятельствах снаряд попал на пришкольную территорию.

Видео со снарядом на школьном дворе в Харькове: