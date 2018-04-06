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В школе Харькова ученик брызнул слезоточивым газом прямо в лицо двум детям

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В Харькове школьник распылил слезоточивый газ
В Харькове школьник распылил слезоточивый газ / Иллюстративное фото

В четверг, 5 апреля, в Харькове ученик 11 класса школы №158 брызнул слезоточивым газом из баллончика и сорвал занятия. Сначала школьник брызнул в лицо парню, который вступился за ученицу 2-го класса, а потом – и этой девочке.

Об этом в Facebook сообщили очевидцы.

Отмечается, что после этого одиннадцатиклассник начал брызгать слезоточивым газом по всему первому этажу здания школы.

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"Действия учителей и директора заключались в следующем: детей вывели из школы (черный ход не работает из-за сломанных замков), их заперли в классах и не выпускали. Директор зашла в класс, сказала ученикам, которые стояли у раскрытого окна и кашляли: "Вы портите репутацию школы, сидите тихо". После окончания 5 урока детей отпустили", – сообщили очевидцы в социальных сетях.

Жители Харькова бурно обсуждают скандал в комментариях к посту. Подключились и родители учеников этой школы. Так, кое-кто утверждает, что детей никто не запирал, наоборот, их быстро вывели на улицу, открыв двойные двери. Другие же сообщают, что эвакуировали только тех школьников, которые находились на первом этаже, а других учеников закрыли в кабинетах.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Несовершеннолетние Дети Образование
Источник: 24 Канал
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