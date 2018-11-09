15:13
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      В школе на Киевщине подросток распылил газ: девять человек попали в больницу

      29 Читати новину українською
      В школе Киевской области подросток распылил перцовый газ
      В школе Киевской области подросток распылил перцовый газ / kv.npu.gov.ua

      В городе Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перечный газ. Из-за этого из учебного заведения пришлось эвакуировать несколько десятков учеников.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

      Читайте также: В школе на Львовщине вспыхнул скандал из-за места ученицы в классе: фото

      О происшествии правоохранителям сообщили врачи скорой медицинской помощи.

      В результате – 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу,
      – говорится в сообщении.

      Сейчас следователи выясняют у подростка где он взял баллончик и мотивы его поступка.

      Также, врачи оказывают неотложную помощь всем пострадавшим.


      В школе Киевской области подросток распылил перцовый газ, есть пострадавшиеПодросток распылил перечный газ в школе на Киевщине

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      сегодня , 15:00 Україно, повернись: мешканці "ДНР" зненавиділи "республіку"
      Олексій Чибісов
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      сегодня , 14:00 Будівництво амбулаторій у селах: за якими схемами планують красти наші з вами гроші
      Віталій Шабунін
      На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      сегодня , 13:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
      1 9018
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук