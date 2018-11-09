В школе на Киевщине подросток распылил газ: девять человек попали в больницу
В городе Тараще Киевской области 15-летний парень распылил в школе перечный газ. Из-за этого из учебного заведения пришлось эвакуировать несколько десятков учеников.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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О происшествии правоохранителям сообщили врачи скорой медицинской помощи.
В результате – 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу,
– говорится в сообщении.
Сейчас следователи выясняют у подростка где он взял баллончик и мотивы его поступка.
Также, врачи оказывают неотложную помощь всем пострадавшим.
В школе Киевской области подросток распылил перцовый газ, есть пострадавшиеПодросток распылил перечный газ в школе на Киевщине