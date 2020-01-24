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      В школьной уборной на Львовщине нашли мертвым учителя

      46 Читати новину українською
      В школе обнаружили труп учителя / korupciya.com

      Во Львовской области в школьном туалете нашли мертвым учителя 1943 года рождения.

      Несчастный случай произошел 21 января, сообщает ГУ Гоструда во Львовской области.

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      В КЗ ЛОР "Бориславской общеобразовательной санаторной школе – интернат I-III вв." умер учитель 1943 года рождения. Тело нашли в туалете учебного корпуса школы.

      Врачи скорой помощи констатировали смерть, предположительно от сердечного приступа.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Львова Криминал
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