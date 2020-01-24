В школьной уборной на Львовщине нашли мертвым учителя
Во Львовской области в школьном туалете нашли мертвым учителя 1943 года рождения.
Несчастный случай произошел 21 января, сообщает ГУ Гоструда во Львовской области.
Читайте также: У школы в Никополе неизвестный напал на девочку: видео
В КЗ ЛОР "Бориславской общеобразовательной санаторной школе – интернат I-III вв." умер учитель 1943 года рождения. Тело нашли в туалете учебного корпуса школы.
Врачи скорой помощи констатировали смерть, предположительно от сердечного приступа.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии