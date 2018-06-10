В школу, если повезет: как под Киевом разыгрывают места для первоклашек

На этой неделе в украинских школах происходила жеребьевка. Именно так теперь набирают в первых класс детей в школу не по месту регистрации. Сначала набирают детей, которые живут рядом со школой. А оставшиеся места разыгрывают в лотерею.

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом с каждым годом растет количество новостроек, а вот новых учебных заведений нет. За последние 5 лет здесь построили около 20 жилых комплексов и всего одну государственную школу и садик.

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У родителей есть несколько вариантов. Первый – это частные учебные заведения, но на них не у всех хватает средств. Второй – везти ребенка на учебу в Киев в переполненных маршрутках.

В 12 группах не менее 40 детей. В старших группах – по 45. Очередь остается 1,5 тысячи. Выход только один – строительство новых садиков,

– говорит заведующая детским садом Людмила Савенко.

Сельский голова обещает, что в ближайшее время в селе построят новые учебные заведения. Однако сроки не называет. Эксперты уверяют, что в украинцев возникают такие проблемы из-за отсутствия понятия городского планирования

Ни в одной цивилизованной стране мира такого нет, чтобы люди строили как им захочется. 4% от стоимости реализации проекта застройщик отдает в местный бюджет. То есть деньги для инфраструктуры есть. Сначала нужно утвердить генеральный комплексный план. А тогда уже строить,

– комментирует ситуацию руководитель агентства недвижимости Елена Маленкова.

Напомним, старт "Новой Украинской школы" под угрозой – в Министерстве образования и науки до сих пор не определились с проектами почти трети из 32 учебников комплекта учебной литературы для учащихся 1 класса.