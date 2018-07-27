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Мороженое со вкусом майонеза: где можно найти новинку

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В Шотландии обнаружили мороженое с шокирующим вкусом
В Шотландии обнаружили мороженое с шокирующим вкусом / www.pexels.com

Журналисты издания BuzzFeed опубликовали фото мороженого со вкусом, который шокировал всех пользователей соцсетей. Как оказалось, в Шотландии существует мороженое со вкусом майонеза.

Необычное мороженое со вкусом майонеза hellmann's можно купить в кафе-мороженом ICE в городе Фолкерк, Шотландия. Люди, которые уже попробовали такую новинку, отмечали, что мороженое на вкус очень необычное: "Странный вкус... Не такой яичный, как вы ожидали, а на самом деле очень сливочный и сладкий".

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Допис, поширений ICE (@ice_falkirk)

 

Владелец кафе с "майонезным" мороженым Кайл Джентльмен добавил от себя, что мороженое является "очень жирным и сливочным с молочно-яичным послевкусием". Пользователи соцсетей в свою очередь поделились на два "лагеря": кто-то считает такую новинку отвратительной, а кто-то отмечает, что майонез и мороженое на самом деле сделаны из одинаковых ингредиентов – яиц, молока, сахара и масла.

 

Теги: LifeStyle Здоровое питание Великобритания
Источник: Esquire
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