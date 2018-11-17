В Шотландии впервые в мире будут преподавать уроки прав ЛГБТ-людей в школах

Шотландия стала первой в мире страной, где в школах введут уроки о правах гомосексуальных, трансгендерных и интерсекс-людей.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также: Сын Уилла Смита публично признался в любви известному музыканту: видеофакт

Отмечается, что в государственных школах будут учить историю ЛГБТ-движения и расскажут о ЛГБТ-идентичности, чтобы предотвратить гомофобию и трансфобию.

Исследование организации Time for Inclusive Education показало, что 9 из 10 ЛГБТ-людей в Шотландии подвергаются гомофобии в школе, а 27% сообщили, что пытались покончить жизнь самоубийством из-за буллинга.

Сейчас Шотландия является одной из стран с лучшим рейтингом уровня защиты прав ЛГБТ-людей.

Напомним, недавно в Нидерландах человек впервые получил паспорт, где указано, что он представитель так называемого нейтрального пола.