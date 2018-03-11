В штабе АТО назвали количество боевиков "Л/ДНР", которых помиловали по программе СБУ

134 пособников боевиков "Л/ДНР", которые вернулись с оккупированной территории Донбасса, освободили от уголовной ответственности и отбывания наказания в рамках специальной программы Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Об этом сообщили в пресс-центре АТО в Facebook.

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Отмечается, что эта программа действует с 18 августа 2015 года и по состоянию на 2018 год ею уже воспользовались 200 человек.

"Из них освобождены от уголовной ответственности судами – 125, от отбывания наказания – 9", – говорится в сообщении.

В то же время, в штабе напомнили, что программа предусматривает меры по возвращению на подконтрольную Украины территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск.