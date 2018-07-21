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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В штабе ООС заявили, что пророссийские боевики частично снизили активность в Донецкой области

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Пророссийские боевики частично снизили активность в Донецкой области
Пророссийские боевики частично снизили активность в Донецкой области / Фото из открытых источников

В субботу, 21 июля, с начала суток боевики открывали огонь по позициям ООС 4 раза, в том числе возле Крымского, Причепиловки и Авдеевки.

Об этом сообщается в брифинге пресс-центра Операции объединенных сил.

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Отмечается, что пророссийские боевики частично снизили активность на Авдеевском, Волновахском направлениях и в районе населенного пункта Пески.

В штабе ООС отметили, что наибольшее напряжение наблюдается вокруг населенного пункта Марьинка. Там противник активизировал огневое воздействие и деятельность диверсионно-разведывательных групп с целью минирования и нанесения потерь подразделениям ВСУ.

За минувшие сутки в целом зафиксировано 29 обстрелов, из которых 28 были прицельными. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано в период с 20:00 до 23:00, активные действия врага зафиксированы на Донецком и Мариупольском направлениях,
– сообщили в штабе.

Также в штабе ООС сообщили об увеличении применения станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Зафиксировано использования оккупантами противотанковых управляемых ракет, в том числе и по пограничных нарядов, а также применение снайперских групп", – говорится в сообщении пресс-центра.

Смотрите видео: Брифинг штаба Операции объединенных сил

Напомним, что в течение суток 20 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Так, боевики 29 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 1 раз из запрещенного минского договоренностями вооружения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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