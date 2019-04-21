В штабе Порошенко заявили, что он будет баллотироваться на парламентские выборы

Кандидат в президенты Петр Порошенко вместе со своей фракцией БПП может пойти баллотироваться на парламентские выборы. В частности, если проиграет президентские выборы своему оппоненту Владимиру Зеленскому 21 апреля.

Об этом сообщили корреспонденты 24 канала в прямом эфире.

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Порошенко в любом случае планирует и будет соревноваться за победу на парламентских выборах, о чем заявили эксперты из штаба Порошенко.

Петр Порошенко – самодостаточный политик, и у него есть прекрасные шансы зайти в парламент этой осенью. А в условиях парламентско-президентской республики продолжит играть важную роль в политике,

– рассказал политолог Виктор Таран.

Точные планы представит Петр Порошенко в 20:15 на пресс-конференции.

К тому же, политики из штаба Порошенко считают, что какие бы не были результаты, главное – чтобы они нанесли правильное направление для страны.

Без разницы, кого сегодня берут президентом. Ключевое – это стратегическое направление развития государства. Мы четко определили направление – мы идем в Европу, к ценностям западного мира. Поэтому сейчас главное, чтобы мы не начали сбавлять скорость,

– сказал нардеп от БПП Артур Герасимов.

Отметим, что кандидат в президенты Петр Порошенко уже проголосовал в 12:15 на участке в доме офицеров после службы в церкви. Он сказал, что настроен победно и подчеркнул, что то, что происходит вокруг президентских выборов, – не смешно. "Главное – чтобы потом не было больно", – добавил кандидат.

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