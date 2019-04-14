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      В штабе Зеленского прокомментировали дебаты Порошенко: Мы не принимаем участия в митингах

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского отреагировали на "дебаты", которые 14 апреля состоялось при участии только одного кандидата на пост главы государства, действующего президента Петра Порошенко.

      Так, Порошенко еще 7 апреля предложил Зеленскому прийти на первый тур дебатов на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14. Однако его оппонент лучшей датой проведения дебатов на стадионе считает 19 апреля и тоже приглашает на них Порошенко. Зеленский, как и ожидалось, 14 апреля на "Олимпийский" не пришел, потому Порошенко ответил на вопросы журналистов, выступил перед публикой и сфотографировался со сторонниками на трибунах НСК.

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      Между тем в штабе Зеленского объяснили, почему их кандидат не пришел на анонсированные Петром Порошенко дебаты 14 апреля.

      Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все же найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что Петр Алексеевич просто хочет реально избежать дебатов,
      – рассказал спикер штаба Дмитрий Разумков.

      В комментарии "Интерфакс-Украина" он также отметил: то, что Зеленский не придет на "Олимпийский" было известно заранее.

      "Сегодня прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не принимаем участия в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", – добавил Разумков.

      Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как это написано в постановлении ЦИК Украины.

      "Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии Общественного – это вольная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит", – сказал он.

      Отметим, что хотя Зеленского и не было "дебатах" на "Олимпийском", кто-то все же смотрел трансляцию со стадиона с его официального аккаунта на Facebook.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Порошенко и Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Владимир Зеленский НСК Олимпийский
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