В штате Нью-Йорк впервые за 70 лет акула атаковала двоих несовершеннолетних

Двоих несовершеннолетних в американском штате Нью-Йорк, вблизи побережья островов Файер-Айленд предположительно покусала акула. Подобный случай был зафиксирован впервые за последние 70 лет.

Об этом информирует The Guardian.

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12-летнюю девушку и 13-летнего парня с ранами на ногах доставили в местную больницу. Там им оказали неотложную медицинскую помощь, сделали перевязки и отпустили домой. Врачи уверяют, что дети быстро поправятся.

Интересно, что из ноги парня вытащили вероятный зуб акулы, сейчас специалисты анализируют находку.



Вероятный зуб акулы, который медики витянули из ноги подростка

Как пишут в издании, пострадавшая девочка Лола Поллина рассказала, что стояла по талию в воде на пляже Сейлорс Хэвен возле Брукхейвена, в двух милях на восток от Излипа, когда ее укусили.

Я видела, что возле меня что-то проплывало, внезапно я почувствовала боль, и увидела плавник. А потом заметила, что вся моя нога кровоточит,

– рассказала она.

Девочка сказала, что акула, которую она видела, в длину достигала примерно трех-четырех футов (90-120 сантиметров).

Нападение акул на людей вблизи Файер-Айленд, и вообще в штате Нью-Йорк, является большой редкостью. Начальник отдела местной пожарной охраны Ян Левин уверяет, что всего зафиксировано 10 таких случаев. Последний случился в 1948 году.