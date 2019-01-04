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      В Швеции госпитализировали мужчину с подозрением на вирус Эбола: фото

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      В Швеции госпитализировали мужчину с лихорадкой Эбола
      В Швеции госпитализировали мужчину с лихорадкой Эбола / Фото из открытых источников

      В Швеции госпитализировали больного с подозрением на вирус Эбола. Больного обнаружили в больнице города Энчепинг в 80 километрах от столицы. Его доставили в госпиталь университета Уппсалы.

      Об этом сообщает CNN.

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      Пока неизвестно, посещал ли больной очаги скопления инфекции до того, как появились симптомы.

      Пациент находился в Бурунди около трех недель и вернулся в Швецию три недели назад,
      – сообщил главный медицинский директор Упсальского региона Микаэль Келер.

      Келер также добавил, что больной посещал "в основном городские районы в Бурунди, где не было активной лихорадки Эбола". Кроме того, у пациента появились потенциальные симптомы Эбола, включая рвоту кровью, по прибытии в больницу.

      Что такое вирус Эбола?Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.

      Медицинский директор подчеркнул, что пока это только подозрение, результаты анализов будут чуть позже.

      ебола швеція
      Больницу в Энчепинге сейчас закрыли / / фото: CNN

      Стоит отметить, что отделение неотложной помощи в Энчепинге на это время закрыли, а за персоналом, который контактировал с пациентом, наблюдают.

      Теги: Здоровье Швеция Вирус Эбола
      Источник: 24 Канал
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