В Швеции госпитализировали мужчину с подозрением на вирус Эбола: фото
В Швеции госпитализировали больного с подозрением на вирус Эбола. Больного обнаружили в больнице города Энчепинг в 80 километрах от столицы. Его доставили в госпиталь университета Уппсалы.
Об этом сообщает CNN.
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Пока неизвестно, посещал ли больной очаги скопления инфекции до того, как появились симптомы.
Пациент находился в Бурунди около трех недель и вернулся в Швецию три недели назад,
– сообщил главный медицинский директор Упсальского региона Микаэль Келер.
Келер также добавил, что больной посещал "в основном городские районы в Бурунди, где не было активной лихорадки Эбола". Кроме того, у пациента появились потенциальные симптомы Эбола, включая рвоту кровью, по прибытии в больницу.
Что такое вирус Эбола?Один из самых ужасных вирусов на планете. Эбола является отдаленным родственником некоторых легочных вирусов, кори и бешенства. Но в результате эволюции он сконцентрировал в себе самое худшее из всех известных вирусов. Первый случай вспышки заболевания вирусом Эбола произошел в Заире, в 1976 году.
Медицинский директор подчеркнул, что пока это только подозрение, результаты анализов будут чуть позже.
Больницу в Энчепинге сейчас закрыли / / фото: CNN
Стоит отметить, что отделение неотложной помощи в Энчепинге на это время закрыли, а за персоналом, который контактировал с пациентом, наблюдают.