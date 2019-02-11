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      В Швеции в результате взрыва в доме погиб человек, СМИ сообщают о бомбе

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      Взрыв в Стокгольме
      Взрыв в Стокгольме / Фото из открытых источников

      На юге Стокгольма в жилом малоэтажном доме произошел взрыв. В результате инцидента погиб один человек. Жителей близлежащих домов эвакуировали работники полиции. Некоторые СМИ сообщили, что причиной взрыва стала бомба, однако полиция эту информацию не подтвердили.

      Издание SVT сообщило, что взрыв произошел в одной из комнат дома. Сразу же после инцидента правоохранители оцепили район и эвакуировали жителей близлежащих домов.

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      Взрыв произошел в 15:03 по местному времени (16:03 по Киеву). Сейчас полиция разыскивает 60-летнего мужчину, который пытался спасти погибшего. Местные СМИ сообщили, что мужчина погиб в результате взрыва бомбы, однако в полиции это отрицают и отметили, что они отвергают все версии связанные с терроризмом.

      Мы не видим террористического следа. Мы прилагаем все усилия и сейчас изучаем все возможные причины,
      – заявила представитель полиции Анна Вестбег.

      В то же время после инцидента правоохранители инициировали уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

      Стокгольм, Швеція, вибух
      Работники полиции окружают района в котором произошел взрыв // vg.no

       

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      Теги: Швеция Жертвы Взрыв
      Источник: 24 Канал
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