В Швейцарии идет референдум, результаты которого могут вызвать кризис в отношениях с ЕС

В воскресенье, 25 ноября, граждане Швейцарии голосуют на референдуме, главной темой которого является так называемая "Инициатива по самоопределению", которая предлагает предоставлять результатам референдумов больший вес, чем международным обязательствам страны. Что в свою очередь ставит под угрозу их выполнение Швейцарией.

Об этом сообщила "Европейская правда".

Читайте также: "Дайте нам шанс!":юные экологи всего мира устроили флешмоб на самом длинном леднике Европы

"За" убеждает голосовать местная правопопулистская "Швейцарская народная партия", а причина – в решениях Верховного суда страны, который не утверждал инициативы указанной партии, ссылаясь на международное право. Кроме этого, некоторые предыдущие инициативы партии, которые побеждали на референдумах, не были должным образом воплощены по той же причине – из-за несовместимости с международным правом.

В частности, в феврале 2014 года швейцарцы поддержали "Инициативу по противодействию массовой миграции", суть которой в ограничении свободного передвижения рабочей силы между ЕС и Швейцарией. Впрочем, инициатива так не была внедрена. Тем более, что в ноябре того же года повторное голосование дало другой результат. 2012 года страна ограничила жителей восьми стран, вошедших в состав Европейского союза в 2004 году, в праве работать в Швейцарии. А в 2010 году швейцарцы голосовали за "Инициативу по депортации криминальных иностранцев", но из-за противоречий с "Европейской конвенцией по правам человека" инициативу реализовали с исключениями.

В случае положительного голосования в 2018 году Швейцария может вскоре денонсировать Конвенцию, что не только лишит граждан доступа в Европейский суд по правам человека, но и повлечет кризис в отношениях с Евросоюзом.

К слову, на референдуме швейцарцы также будут голосовать и за то, должно ли государство финансировать фермеров, которые "выращивают коров естественным способом", не удаляя им рога.