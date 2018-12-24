В Швейцарии люди нашли десятки тысяч евро в канализации: полиция позволила их оставить

В швейцарском городе Женевьев прокуратура разрешила оставить десятки тысяч евро людям, которые нашли деньги в канализации в прошлом году. Правоохранители выяснили, что за "утилизацию денег" ответственны две женщины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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К слову, 11 мая 2017 года сотрудники отделения банка UBS Group AG в центре Женевы заметили, что туалеты банка забиты банкнотами, некоторые из них были порезаны ножницами. В целом в туалете банка обнаружили 40 тысяч евро.

Позже полиция выяснила, что деньги выбрасывали три женщины и один мужчина, с какой целью люди выбрасывали средства – неизвестно.

Кроме того, в этот день 8,5 тысяч евро "выловили" в туалете сотрудники кондитерской, расположенной в том же здании, а также в ту же ночь уборщица в соседней кофейне нашла около 26 тысяч евро в туалете заведения. Более того, "наибольшее беспокойство" вызвала находка, которую обнаружили через месяц. Сотрудники соседней пиццерии нашли в туалете 60 тысяч евро, однако банконты были частично повреждены.

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Впоследствии прокуратура выяснила, что за "утилизацию" денег ответственны две женщины – гражданки Испании. Они выбрасывали в туалет свои деньги. По данным прокуратуры, порча денег не считается преступлением, однако женщин могут привлечь к ответственности, если происхождение средств окажется незаконным.

Прокуратура до сих пор не выяснила и не выдвинула никаких версий, почему женщины пытались выбросить свои деньги. Дело закрыли, поскольку никаких оснований для обвинений против кого-либо до сих пор не удалось установить.

Теперь найденные деньги, которые правоохранители изъяли, могут вернуть тем, кто их нашел. Работникам ресторанов и кафе для этого нужно лишь написать заявление. Всего в канализации Женевы нашли 95 тысяч евро.

К слову, в 2018 году 500 самых богатых людей мира потеряли 511 млрд долларов. Среди них оказались и такие толстосумы, как Марк Цукерберг, Джефф Безос, Амансио Ортеги.