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      В Швейцарии озвучили позицию по санкциям США против "Северного потока-2": почему это важно

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      Американские санкции против ПП2 вызвали значительный резонанс / Иллюстративное фото (pixabay)

      Власти Швейцарии обсудили с заинтересованными местными компаниями (прежде всего речь о швейцарской Allseas, которая участвовала в строительстве российского газопровода) ситуацию с санкциями США по "Северному потоку-2". Однако вмешиваться в ситуацию не будет.

      Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Швейцарии Тилман Ренц, как пишут в ТАСС.

      Читайте также:  В США ответили на критику санкций против "Северного потока-2"

      Ренц заявил, что Швейцария имеет "критическую позицию по санкциям с экстерриториальным влиянием, однако не может им помешать".

      • По сообщению издания Bloomberg в твиттере, компания Allseas отреагировала и вечером 22 декабря отвела все свои суда из района строительства в Балтийском море.

      Что такое "санкции с экстерриториальным влиянием"

      Под "санкциями с экстерриториальным влиянием" имеются в виду ограничительные меры со стороны США в отношении частных компаний из Европы, причастных к строительству "Северного потока-2".

      Почему Швейцария комментирует санкции США

      Дело в том, что швейцарская компании Allseas занималась укладкой труб на дне Балтийского моря для Nord Stream 2. Однако с тех пор, как США ввели санкции, компания остановила работы, ожидая разъяснений.

      Кого затрагивают санкции США против ПП2

      • Суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • Иностранцев, что продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • Руководителей компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах)
      • Транзакций, связанных с имуществом или интересами в США вышеупомянутых лиц.

      Как в остальном мире относятся к американским санкциям

      • Страны Центральной и Восточной Европы считают, что строительство ПП2 – угроза энергетической безопасности Евросоюза, ведь увеличивает зависимость от России.
      • Однако страны, которые прямо или косвенно участвуют в строительстве газопровода (а также и страны, которые традиционно имеют хорошие отношения с Кремлем) проблемы в строительстве "Северного потока-2" не видят.
      • Собственно в США  введения санкций против строительства "Северного потока-2" называют "очень проевропейским решением". А вот в России традиционно обещают "дать ответ".

      Почему ситуация с санкциями против ПП2 важна для Украины

      Заметим, что строительство ПП2 вредит экономическим интересам Украины. Ведь "Северный поток-2"  это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа по ГТС Украины.

      Сейчас введения санкций против ПП2 со стороны США может задержать или вообще остановить строительство российского проекта, ведь европейские компании прекратят сотрудничество с российскими, а в самой РФ нет доступной техники для глубоководного строительства.

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      22 декабря
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Газ Новости России Евросоюз Швейцария Санкции Северный поток-2
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