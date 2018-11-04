В Сицилии из-за ужасных ливней погибло 10 человек: фото и видео непогоды

Итальянский остров Сицилия накрыла непогода, от масштабных наводнений там уже погибло 10 человек.

Об этом сообщило издание Repubblica.

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Из-за проливных дождей в Палермо вышла из берегов одна из рек. И затопила дом, в котором жило 12 человек, в том числе, женщины и совсем маленькие дети. Спастись удалось только троим.



Сицилия

Одного мужчину смертельное наводнение застало в машине. Машину внезапно затопило водой, а поэтому он не смог выбраться.



Непогода в Италии

Синоптики прогнозируют, что непогода там продержится как минимум до понедельника, 5 ноября.

Смотрите видео последствий непогоды в городе Сицилия: