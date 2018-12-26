В Сиднее стартовала легендарная яхтенная гонка: впечатляющие фото и видео

В Сиднее стартовала легендарная яхтенная регата Sydney Hobart. В этом году парусная гонка пройдет уже в 74-й раз. Во всем мире ее считают одной из самых престижных и сложных.

Более 100 парусных яхт – от небольших прогулочных до огромных 20-метровых – отправляются из Сиднейской гавани. Читайте также: В Украине могут провести чемпионат мира по водным видам спорта Они проходят более тысячи километров вдоль восточного побережья Австралии. И финишируют в Хобарте – административной столице Тасмании.

Яхтенная регата в Сиднее

Сидней История возникновения гонки не совсем спортивная. Ее планировали как прогулочную, чтобы восстановить парусные развлечения после Второй мировой войны. Однако впоследствии организовали регату на этом маршруте. Смотрите видео о легендарной яхтенной регате в Сиднее: