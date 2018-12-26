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      В Сиднее стартовала легендарная яхтенная гонка: впечатляющие фото и видео

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      В Сиднее стартовала легендарная яхтенная гонка
      В Сиднее стартовала легендарная яхтенная гонка / Фото из открытых источников

      В Сиднее стартовала легендарная яхтенная регата Sydney Hobart. В этом году парусная гонка пройдет уже в 74-й раз. Во всем мире ее считают одной из самых престижных и сложных.

      Более 100 парусных яхт – от небольших прогулочных до огромных 20-метровых – отправляются из Сиднейской гавани.

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      Они проходят более тысячи километров вдоль восточного побережья Австралии. И финишируют в Хобарте – административной столице Тасмании.

      гонка сіднеї
      Яхтенная регата в Сиднее

      яхти сідней
      Сидней

      История возникновения гонки не совсем спортивная. Ее планировали как прогулочную, чтобы восстановить парусные развлечения после Второй мировой войны. Однако впоследствии организовали регату на этом маршруте.

      Смотрите видео о легендарной яхтенной регате в Сиднее:

       

      Теги: Новости Украины Спорт Австралия Водные виды спорта Водный транспорт
      Источник: 24 канал
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