В Сиднее стартовали масштабные соревнования "Игры непобежденных": яркие фото и видео

В субботу, 20 октября, в Австралии стартовали "Игры непобежденных", 15 украинских военных соревнуются за медали.

Участников соревнований приветствовали австралийские и британские военные, актеры, певцы, а также автор идеи создания "Игр непобежденных" – британский принц Гарри. Он, к слову, был вместе с беременной женой Меган Маркл.

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Продлятся спортивные соревнования ветеранов разных войн неделю, до 27 октября.

"Игры непобежденных"

Украинцы на соревнованиях

Центральным местом проведения соревнований станет Олимпийский парк в Сиднее.

15 украинских бойцов принимают участие в "Играх непобежденных"

В "Играх непобежденных" принимают участие 15 украинских армейцев, которые получили травмы во время российско-украинской войны. Их особенно горячо приветствовали болельщики.

Смотрите видео открытия "Игр непобежденных" в Сиднее:

Что такое "Игры непобежденных"?

Это не просто мировые соревнования, а престижный конкурс для военных, которые защищали свои страны во время различных войн и военных операций. В 2014 году основал британский принц Гарри. Сам военный королевского войска, он хотел тем самым поддержать военных и показать миру настоящих героев.