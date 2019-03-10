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      В Симферополе дети трогательно и по-современному исполнили песню по стихам Шевченко: видео

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      В Симферополе дети исполнили песню по стихам Шевченко
      В Симферополе дети исполнили песню по стихам Шевченко / Кадр из видео

      Ко дню рождения Тараса Шевченко 9 марта в Симферополе дети выполнили трогательную песню по его стихами в современной аранжировке. Среди вокалистов – не только этнические украинцы, но и крымские татары, россияне и корейцы.

      Видеозапись с исполнением песни по стихам Шевченко опубликовала в YouTube педагог юных вокалистов Юлия Качула. Она шутит, что со своей командой уже собирается на "Ше.Фест".

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      "Моих учеников – юных вокалистов – объединил наш Тарас Шевченко. Им так понравились ритм, стиль, энергетическая заряженность этой песни (призера прошлогоднего конкурса на лучшую песню на слова Шевченко), что они взялись ее изучить. И вот – первые результаты", – рассказала Качула.

      Смотрите видео, как дети в Симферополе поют песню на стихи Тараса Шевченко:

       

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      Теги: Новости Украины Музыка LifeStyle Дети и несовершеннолетние Новости Крыма Сімферополь Тарас Шевченко Новости культуры
      Источник: 24 канал
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