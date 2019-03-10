В Симферополе дети трогательно и по-современному исполнили песню по стихам Шевченко: видео

Ко дню рождения Тараса Шевченко 9 марта в Симферополе дети выполнили трогательную песню по его стихами в современной аранжировке. Среди вокалистов – не только этнические украинцы, но и крымские татары, россияне и корейцы.

Видеозапись с исполнением песни по стихам Шевченко опубликовала в YouTube педагог юных вокалистов Юлия Качула. Она шутит, что со своей командой уже собирается на "Ше.Фест".

Читайте также: Сергей Жадан и Майкл Щур зачитали стихи Шевченко под электронную музыку: крутое видео

"Моих учеников – юных вокалистов – объединил наш Тарас Шевченко. Им так понравились ритм, стиль, энергетическая заряженность этой песни (призера прошлогоднего конкурса на лучшую песню на слова Шевченко), что они взялись ее изучить. И вот – первые результаты", – рассказала Качула.

Смотрите видео, как дети в Симферополе поют песню на стихи Тараса Шевченко: