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В Сингапуре определили "специальную зону" для исторического саммита между США и КНДР

16 Читати новину українською
"Специальную зону" на 10-14 июня определили в Сингапуре / tass

На 10-14 июня в Сингапуре определили "специальную зону" для проведения исторического саммита. Однако до сих пор еще не было подтверждено точное место проведения саммита.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сингапурское правительство.

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"Выбрана "зона" включает Танглин, Ньютон и Орчард, где расположены министерство иностранных дел, посольство США и несколько крупных отелей, включая "Шангри-Ла", который называли как скорее всего место проведения саммита", – говорится в сообщении.

В этом районе полиция установит жесткий контроль за людьми и частной собственностью, а беспилотники и громкоговорители здесь будут запрещены.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.

Теги: Новости политики КНДР Новости США Ким Чен Ын Дональд Трамп Сингапур
Источник: 24 Канал
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